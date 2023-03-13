Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска

Фото: предоставлено героем публикации / «‎АиФ-Новосибирск»

Умерла мама трёхлетнего мальчика, погибшего в ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском.

В понедельник, 13 марта, в больнице в Новосибирске скончалась 30-летняя женщина. Ранее она попала в ДТП, где погибли её муж и трёхлетний сын. Её старший сын, пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы. Об этом сообщает «‎АиФ-Новосибирск» со ссылкой на родственницу пострадавшей семьи.

У выжившего мальчика открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. На момент публикации он подключен к аппарату ИВЛ. По словам собеседницы «‎АиФ-Новосибирск», после выздоровления мальчика заберут в семью родственники.

ДТП с двумя смертями на месте произошло 9 марта на трассе К-17Р «‎Новосибирск — Кочки — Павлодар»‎. Honda Civic, где ехала семья их четырёх человек, потеряла управление и врезалась во встречный автобус и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Следователи и ГИБДД устанавливают причины аварии. По словам родственников погибших, вину хотят переложить на водителя Honda Civic, погибшего отца семейства.