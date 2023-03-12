Родственники ищут свидетелей ДТП под Новосибирском, в котором погибли отец и 3-летний сын

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После смертельной аварии в Новосибирской области в больнице остаются жена погибшего и старший сын.

Близкие пытаются найти свидетелей аварии в Ордынском районе, которая унесла жизни 33-летнего мужчины и его 3-летнего сына. Об этом в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» рассказала одна из родственниц семьи.

Чтобы установить точные причины смертельной аварии тройной аварии с автобусом и внедорожником, необходимо изучить записи с видеорегистраторов, на которые мог попасть момент ДТП. Единой версии о том, кто может быть виновным в случившемся, пока нет, говорит родственница.

«‎Люди, которые писали нам, давали какую-то информацию, рассказывали о поведении водителя и пассажира Toyota Land Cruiser. Что поведение было очень странным, взволнованным. <...> Ни на чьей вине мы не настаиваем: просто хочется правды, за нее и боремся. Жизнь людей уже не вернуть»‎, — цитирует издание собеседницу.

Пока удалось найти видео одного из свидетелей, однако сделать выводы по этой записи не представляется возможным, утверждает родственница.

Женщина рассказала, что после аварии в больнице остаются жена и её пятилетний сын. Пострадавшая сейчас в критическом состоянии и врачи не могут дать прогноз о том, выживает ли она. Ребёнка транспортировали на вертолёте в областную больницу с переломами и открытой черепно-мозговой травмой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по факту смертельного ДТП на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с двумя погибшими возбудили уголовное дело. Напомним, смертельное ДТП произошло около 17.30 накануне, 9 марта. За рулем автомобиля Honda Civic был мужчина 1987 года рождения. Он ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» из Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынское. На 66 км дороги водитель не справился с управлением. В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом Kia Grandbird, который ехал из Славгорода в Новосибирск.