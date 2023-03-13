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Новосибирская область оказалась 12-й среди регионов по числу преступлений

Фото Новосибирская область оказалась 12-й среди регионов по числу преступлений
Фото Новосибирская область оказалась 12-й среди регионов по числу преступлений

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Новосибирская область приблизилась к десятке лидеров среди российских регионов по числу совершённых преступлений.

Новосибирская область попала на 12 место среди российских регионов по количеству зарегистрированных преступлений по итогам прошлого года. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В Новосибирской области за указанный период зарегистрировали 46 814 уголовных правонарушений и выявлен 14 151 преступник. Самым частым правонарушением в регионе стали преступления средней степени тяжести: 18 438. Преступлений особой тяжести на территории области за год совершили 2023. Нераскрытых деяний нарушителей закона по итогам осталось больше, чем раскрытых: 26 855 против 19 487.

Первые три места в рейтинге занимают Москва (138 180 преступлений), Краснодарский край (77 125 преступлений) и Московская область (74 054 преступления).

Напомним, за 2022 год в Новосибирской области выявили 10 преступлений экстремистской направленности.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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