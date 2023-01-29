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За 2022 год в Новосибирской области выявили 10 преступлений экстремистской направленности

Фото За 2022 год в Новосибирской области выявили 10 преступлений экстремистской направленности
Фото За 2022 год в Новосибирской области выявили 10 преступлений экстремистской направленности

Фото: Заксобрание НСО

За 2022 год сотрудники МВД России по Новосибирской области выявили 10 преступлений экстремистской направленности и одно террористического характера.

Во время заседания МВД России по Новосибирской области, на котором обсуждались итоги минувшего года, начальник главного управления ведомства генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков сообщил о выявлении 10 преступлений экстремистской направленности и одного преступления террористического характера.

Кроме того, было пресечено 311 преступлений по незаконному обороту оружия и боеприпасов. Изъято 196 единиц огнестрельного оружия, около 4 тысяч боеприпасов, 7 взрывных устройств и 12 килограмм взрывчатых веществ.

Также глава ведомства рассказал, что за 2022 год уменьшилось количество убийств и фактов причинения умышленного вреда здоровью, в том числе – со смертельным исходом. Меньше стало также разбойных нападений и грабежей, квартирных и карманных краж. Раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения вреда здоровью и разбойных нападений составляет более 95 процентов. Установлены личности более 14 тысяч преступников.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске полицейские задержали грабителя за взломом багажника автомобиля.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

экстремизм
терроризм
МВД
Преступления
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