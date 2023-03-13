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общество

Омбудсмен рассказала о судьбе вернувшихся из украинского плена жителей Новосибирска

Фото Омбудсмен рассказала о судьбе вернувшихся из украинского плена жителей Новосибирска
Фото Омбудсмен рассказала о судьбе вернувшихся из украинского плена жителей Новосибирска

Официальная группа уполномоченного по правам человека в Новосибирской области в ВК, pixabay.com. Фото носит ознакомительный характер

Уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева сообщила о состоянии здоровья бойцов из Новосибирска, которые недавно вернулись из плена ВСУ.

В начале марта из украинского плена были освобождены трое бойцов ВС РФ из Новосибирской области. Уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева заявила во время пресс-конференции ТАСС, что жители Новосибирска, освобожденные из украинского плена, сейчас проходят лечение и реабилитацию в различных медицинских учреждениях, в том числе за пределами региона.

Фото Омбудсмен рассказала о судьбе вернувшихся из украинского плена жителей Новосибирска 2

О том, где именно находятся новосибирские бойцы и в каком они состоянии, Шалабаева предпочла умолчать, упомянув только, что их состояние во много зависит от того, как долго они находились в плену.

Омбудсмен подчеркнула, что сама не освобождает пленных, но активно сотрудничает с Минобороны РФ и аппаратом уполномоченного по правам человека в России для вызволения земляков из застенок ВСУ. Сколько еще на сегодняшний день новосибирцев томится в подвалах СБУ, Шалабаева также не сказала, сославшись на запрет разглашения подобной информации в условиях ведения СВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области запустили программу по реабилитации участников СВО.

 

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