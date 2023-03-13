Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Самаре

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм
С 14 по 16 марта в самарском дворце спорта состоятся поединки первенства России по греко-римской борьбе памяти И.А. Найвальта «Новая высота».
С 14 по 16 марта в самарском дворце спорта состоятся поединки первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта «Новая высота», пишет sovainfo.ru.
В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из всех регионов России. Впервые на соревнования приедут сборные команды из ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Борьба будет проводиться на четырех коврах одновременно.
Кроме того, первенство посетит трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе в тяжелой весовой категории Александр Карелин.
Напомним, депутат Ленобласти Журова высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде.
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