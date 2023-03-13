Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Самаре

Фото Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Самаре
Фото Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Самаре

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

С 14 по 16 марта в самарском дворце спорта состоятся поединки первенства России по греко-римской борьбе памяти И.А. Найвальта «Новая высота».

С 14 по 16 марта в самарском дворце спорта состоятся поединки первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта «Новая высота», пишет sovainfo.ru.

В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из всех регионов России. Впервые на соревнования приедут сборные команды из ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Борьба будет проводиться на четырех коврах одновременно.

Кроме того, первенство посетит трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе в тяжелой весовой категории Александр Карелин.

Напомним, депутат Ленобласти Журова высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

спорт
соревнования
Россия
борьба
спортсмены
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14062
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12450
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12090
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
11833
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9920
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9408
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9239
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3