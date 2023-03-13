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Под Новосибирском мать участника СВО пытается вернуть сына на поминки его погибшего брата

Фото Под Новосибирском мать участника СВО пытается вернуть сына на поминки его погибшего брата
Фото Под Новосибирском мать участника СВО пытается вернуть сына на поминки его погибшего брата

Фото предоставлено Светланой Гец: слева - погибший Алексей, справа - мобилизованный Павел Герасимчук

Многодетная мать из районного посёлка Сузун Новосибирской области Светлана Гец пытается вернуть домой сына с СВО на поминки погибшего в зоне спецоперации брата.

У 50-летней Светланы Гец из Сузуна большая и дружная семья: из четверых детей осенью прошлого года сразу двое ушли на СВО. Сначала мобилизовали старшего из них – 31-летнего Павла Герасимчука. А вот младший – 28-летний Алексей Гец на спецоперацию ушёл добровольцем.

«Паша ушёл по повестке 25 октября. Его отправили в новосибирский Академгородок. Потом через несколько дней собирается Лёша. Он всю жизнь туда рвался, занимался этими военными делами. В Сузуне посещал все военные кружки: прыгал с парашютом. И вот не вытерпел и пошёл добровольцем, – рассказывает мать сыновей. – Сначала его не брали, он работал на РЖД, путейцем, и у него стояла бронь. А он мечтал заключить контракт».

Буквально перед уходом на СВО добровольцем Алексей Гец женился, и у него родилась дочь, которой сейчас идёт 10 месяц. На спецоперацию путеец ушёл даже раньше брата: пока мобилизованный Павел находился в учебном пункте, 27 октября добровольца отправили в зону СВО. Там его батальон охранял стратегически важный объект в городе Кременная, ЛНР.

«Батальон состоял из 10 человек. Один выжил. Он приезжал к моей невестке и рассказал этот случай,

– продолжает Светлана. – Это было 25 января, а похоронили его мы 6 февраля».

Фото Под Новосибирском мать участника СВО пытается вернуть сына на поминки его погибшего брата 2

Мать Алексея Геца очень хотела, чтобы на похороны младшего сына отпустили старшего брата Павла. Светлана Гец писала и в ту часть, где служит мобилизованный. Ходила безутешная мать и в военную прокуратуру. Для Павла Герасимчука она просит отпуск, чтобы он вернулся хотя бы на 40 дней брата.

«Они должны были хотя бы небольшой отпуск предоставить. Он не говорил, что хочет уйти совсем. Звонил 8 марта, поздравил и сказал, что уходит в наступление: 10 дней его не будет», — продолжает Светлана Гец.

В военной прокуратуре матери обещали разобраться в этой ситуации. Юрист кабинета «Кучеренко и Помельцев» Марина Сапожникова оценила шансы Павла Герасимчука на возвращение. Она говорит, что на сами похороны Алексея Геца брата могли бы отпустить, но сейчас это уже маловероятно.

«При наличии уведомления командира мобилизованного парня и подтверждающих документов его могли отпустить в отпуск на похороны брата на срок до 10 суток (сюда не включается время на проезд), но так как брата уже похоронили, предполагаю, что в отпуске на то, чтобы поприсутствовать на поминках (40 дней) ему будет отказано, — говорит Марина Сапожникова.

- При этом по решению командира части мобилизованный все-таки может быть отпущен в кратковременный отпуск. Ему на месте необходимо написать рапорт на имя командира части о предоставлении отпуска по личным обстоятельствам и обосновать причины. Поспособствовать решению в пользу бойца может обращение матери к командованию мобилизованного или на горячую линию Вооруженных сил РФ».

Фото Под Новосибирском мать участника СВО пытается вернуть сына на поминки его погибшего брата 3

Как говорит мать Павла Герасимчука, она обращалась уже везде.Теперь мать просто надеется на то, что наступление у старшего сына пройдёт без потерь, и мобилизованный вернётся домой в отпуск.

Напомним, Сиб.фм рассказывал много историй мобилизованных. Один из них – электрик из Венгеровского района Новосибирской области Сергей Севостьянов – оказался в больнице и попал в федеральный розыск: его жена подробно рассказала, как он ездил искать своего командира в Кременную.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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