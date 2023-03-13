Психолог Наумова рассказала, как бороться с самосаботажем

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По словам психолога Натальи Наумовой, нужно пожалеть, похвалить, поддержать и воодушевить себя.

Психолог Наталья Наумова рассказала, как бороться с самосаботажем. По ее словам, самосаботажем называют разрушительное поведение, которое препятствует достижению потенциального успеха. Чтобы справиться с ним специалист рекомендует пожалеть, похвалить, поддержать и воодушевить себя, пишет Pravda.Ru.

«Всё это связано с тем, что люди в целом не готовы к переменам. Нет внутренней готовности. И, как правило, весь этот страх кроется в каком-то детском опыте. Тут и страх ошибки, и страх осуждения, и страх почувствовать себя неудачником», — объяснила психолог.

Наумова посоветовала людям, борющимся с самосаботажем, написать на бумаге, почему они хотят перемен и что для этого нужно сделать. Также нужно перечислить риски, с которыми можно столкнуться.

«И хорошо бы увидеть, что похожий эпизод был у нас до совершеннолетия. И в том эпизоде просто себя пожалеть, похвалить, поддержать и воодушевиться» , — продолжила эксперт.

В случае, если у вас не получится осуществить такую процедуру самостоятельно, можно обратиться за помощью к психологу, подытожила она.

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