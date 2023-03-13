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С начала года жители Новосибирской области жаловались на нарушение своих прав 450 раз

Фото С начала года жители Новосибирской области жаловались на нарушение своих прав 450 раз
Фото С начала года жители Новосибирской области жаловались на нарушение своих прав 450 раз

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Новосибирской области

3295 обращений получил уполномоченный по правам человека в Новосибирской области в 2022 году.

Жители Новосибирской области в прошлом году жаловались уполномоченному по правам человека в регионе 3295 раз. В 3219 случаях люди получили квалифицированную помощь и подержу, их права были восстановлены. Об этом региональный омбудсмен Нина Шалабаева рассказала во время пресс-конференции, организованной ТАСС.

В основном, обращения касались недоступной либо некачественной медицинской помощи, получения социальных услуг, отсрочки от участия в СВО, нарушений прав граждан с сфере культуры и экологии и пр.

Лидерами по количеству жалоб стали Центральный округ, Ленинский и Октябрьский районы Новосибирска, а также Ордынский, Искитимский и Бердский районы области.

Омбудсмен отметила, что из общего числа обращений только 249 касались нарушения прав инвалидов, что говорит о достаточно эффективной работе социальных служб в этом направлении. Не решенными пока еще остаются вопросы организации доступной городской среды для маломобильных граждан и обеспечения муниципалитетов спецтранспортом. Необходимые для перевозки инвалидов автомобили на сегодняшний день имеют только 12 и 30 районов Новосибирской области.

9 марта Нина Шалабаева приняла участие в обсуждении проекта федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». Проект закона существенно расширит возможности работодателей для устройства инвалидов, будет использован дифференцированный подход к квотированию рабочих мест в зависимости от характера инвалидности.

Омбудсмен также подчеркнула, что совместные скоординированные действия с представителями других ведомств и госструктур региона позволяют ей оперативно помогать людям в решении их проблем. В частности, уже на протяжении нескольких лет применяется практика ведения приемов граждан вместе с представителями УФСИН, прокуратуры, регионального минздрава, минтруда и социального развития региона. В результате в последнее время значительно сократилось количество жалоб населения на работу этих ведомств.

К примеру, значительно меньше стало жалоб по линии системы исполнения наказания. В основном, заключенные просят омбудсмена предоставить юридическую литературу и организовать прием у узких специалистов.

А вот наибольшее число вопросов по-прежнему касается нарушений прав жителей Новосибирской области на получение бесплатной медицинской помощи, особенно в части получения услуг узких специалистов. Есть проблемы и с организацией приема в медучреждениях Новосибирска больных туберкулезом из сельских районов. По словам Шалабаевой, такие проблемы сегодня характерны для большинства российских регионов и решаются совместно с органами власти, которые проводят планомерную кадровую и социальную политику в этом направлении.

Еще одна наболевшая проблема — обеспечение жильем детей-сирот. На сегодняшний день в очереди на получение жилья в Новосибирской области стоит 7000 граждан этой категории. Один из способов решения этой проблемы, который уже доказал свою эффективность, — это введение сертификатов на покупку жилья. По словам омбудсмена, с помощью сертификатов люди могут приобрести небольшую квартиру, чтобы в дальнейшем иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Нина Шалабаева сообщила, что 31 марта будет представлен ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, в котором будут детально отражены все текущие проблемы региона.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирский омбудсмен Шалабаева рассказала о возвращении военнопленных с Украины

 

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