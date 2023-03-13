С тюменской школы взыскали 500 тысяч рублей за травму ученицы

Freepik, authors: Natalia Bodrova

Жительница Тюмени пытается взыскать с Боровской средней школы 500 тысяч рублей из-за полученного ее дочерью перелома нескольких позвонков.

Жительница Тюмени пытается взыскать с Боровской средней школы 500 тысяч рублей за травму позвоночника своей дочери, которую она получила на уроке физкультуры. Женщина выиграл суд, однако учебное заведение не спешит компенсировать ущерб, пишет МегаТюмень.

По словам матери пострадавшей девочки, ее ребенок получил травму в прошлом году. Школьница делала кувырки и упала на спину.

«Учительница подняла её за руку, сказала стоять рядом, а сама продолжила вести урок. Она не сообщила ни в медпункт, ни классному руководителю, ни мне, никому», — поделилась женщина.

Тюменка отметила, что дочь сама рассказала ей о случившемся. Она жаловалась на боль в спине, поэтому ее отвезли в больницу, где ей сделали рентген и МРТ. Тогда и выявили перелом 3 грудных позвонков.

Прокуратура помогла семье пострадавшей девочки составить иск к учебному заведению на 500 тысяч рублей.

«Первую инстанцию выиграли, выиграли и апелляционную, которую подала школа. Но выплаты так и нет. Школа подала кассацию и, ссылаясь на кассацию, отказываются выплачивать моральный вред здоровью», – подытожила мать школьницы.

Напомним, в Новосибирске СК начал проверку из-за перелома позвоночника у школьника.