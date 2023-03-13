Самолёт «Новосибирск — Москва» экстренно сел из-за больного пассажира

Фото: Сиб.фм

В Омске вынужденно приземлился самолёт из Новосибирска из-за больного пассажира.

Самолёт, двигавшийся из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за больного пассажира на борту. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Инцидент произошёл в 3:35 по московскому времени.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что 10 пассажирских авиалайнеров авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» не смогли вылететь и приземлиться сегодня, 11 марта, из аэропорта им. Николая Урванцева в Норильске по причине неблагоприятных погодных условий. Вылеты отложены на несколько часов. Уже известно, что самолет в Красноярск сможет вылететь только завтра утром.

Транспортные прокуратуры Новосибирска и других городов прибытия проводят проверку в целях защиты прав пассажиров на время затянувшегося ожидания.