Стало известно, из каких стран приезжают в Новосибирск медицинские туристы

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В Новосибирск приезжают лечиться из 30 стран мира.

Год от года в Новосибирске растет поток туристов, приезжающих в город с целью получения медицинских услуг. Об этом пишет издание «РБК. Новосибирск».

Медицинские услуги составляют 11,6% в общем объема платных услуг в регионе. Согласно исследованиям BusinesStat, с 2015 по 2018 год общий оборот медуслуг в Новосибирске вырос на 40% — до 39,7 млрд. руб. Платная медицина составляет 23,5% рынка. Менее 10% занимают теневые платежи и ДМС.

Чаще всего приезжие получают медицинскую помощь в области кардиохирургии, травматологии, общей хирургии, урологии, ЭКО, онкологии и стоматологии.



По словам Мерсаля Кубандыкова, замглавного врача по развитию и коммерческой деятельности ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» Новосибирск», услугами только этой клиники за последние три года пользовались граждане Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Украины, Туркмении, Армении, Грузии, Германии, Словении, Вьетнама, Китая и США.



По мнению Кубандыкова, это объясняется доступностью высокотехнологичной медицинской помощи в регионе и желанием иностранцев сэкономить.

К примеру, разница в стоимости стоматологических услуг между Московой и Новосибирском составляет около 30%, а некоторые челюстно-лицевые операции в Новосибирске обходятся вообще на 400% дешевле, чем в столице.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск попал в топ лучших городов для

для стоматологического туризма.

