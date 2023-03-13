Участок Чуйского тракта временно перекроют из-за движения военных колонн

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Часть трассы, соединяющей Алтайский край и Новосибирскую область, временно перекроют.
Из-за движения военных колонн временно будет перекрыт участок Чуйского тракта — трассы, проходящей через Алтайский край, республику Алтай и Новосибирскую область. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ограничения будут действовать 14 марта с 04:00 до 08:00 для всех видов транспорта. Речь идёт об участке «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» (ЗАТО Сибирский)».
«Обращаем Ваше внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке», — уточнили в ГИБДД.
Напомним, ранее в Новосибирске ввели ограничение скорости в 50 км/ч на Октябрьском мосту.
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