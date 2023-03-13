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общество

Участок Чуйского тракта временно перекроют из-за движения военных колонн

Фото Участок Чуйского тракта временно перекроют из-за движения военных колонн
Фото Участок Чуйского тракта временно перекроют из-за движения военных колонн

Фото: Depositphotos

Часть трассы, соединяющей Алтайский край и Новосибирскую область, временно перекроют.

Из-за движения военных колонн временно будет перекрыт участок Чуйского тракта — трассы, проходящей через Алтайский край, республику Алтай и Новосибирскую область. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничения будут действовать 14 марта с 04:00 до 08:00 для всех видов транспорта. Речь идёт об участке «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» (ЗАТО Сибирский)».

«Обращаем Ваше внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке», — уточнили в ГИБДД.

Напомним, ранее в Новосибирске ввели ограничение скорости в 50 км/ч на Октябрьском мосту.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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