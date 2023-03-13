В Новосибирске ввели ограничение скорости в 50 км/ч на Октябрьском мосту

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ограничение скорости ввели на Октябрьском мосту в Новосибирске.

На Октябрьском мосту в Новосибирске с 13 марта действует ограничение скорости в 50 км/ч. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре мэрии. Соответствующие знаки уже установили на участке.

Ограничения действуют на участке от Большевистской до выезда с территории новой ледовой арены в обоих направлениях. В мэрии объяснили меру повышением безопасности при движении по мосту, так как ограничение скорости исключит предпосылки для ДТП с выездом на встречную полосу движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на двух улицах Новосибирска из-за аварийного ремонта временно введут ограничения движения транспорта. Запрет будет действовать с 10 по 15 марта.

Первое ограничение введут на улице Семьи Шамшиных — из-за просадки дорожного покрытия в районе дома №89а по Октябрьской проезжую часть сузят на 4,5 метра. Также из-за коммунальной аварии и последующего ремонта водовода перекроют дорогу у дома №18/1 на улице Добролюбова.

Напомним, в НСО на ремонт дорог потратят 7 млрд рублей в 2023 году.