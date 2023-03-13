Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

Фото В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года
Фото В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Российские власти планируют поэтапное повышение призывного возраста.

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 21 года. В пояснительной записке, опубликованной 13 марта, сообщается о переходном периоде до 2026 года.

«В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сказано в документе.

Законопроект предполагает повышение призывного возраста в несколько этапов. В следующем году в армию будут призывать с 19 до 30 лет, в последующие два года — с 20 и 21 соответственно. При этом желающие смогут пойти на срочную службу с 18 лет после вступления закона в силу.

Кроме того, принятие закона в будущем может исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали сроки начала весеннего призыва.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14095
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12495
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12132
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
11865
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9936
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9418
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9249
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3