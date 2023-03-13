В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

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Российские власти планируют поэтапное повышение призывного возраста.

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 21 года. В пояснительной записке, опубликованной 13 марта, сообщается о переходном периоде до 2026 года.

«В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сказано в документе.

Законопроект предполагает повышение призывного возраста в несколько этапов. В следующем году в армию будут призывать с 19 до 30 лет, в последующие два года — с 20 и 21 соответственно. При этом желающие смогут пойти на срочную службу с 18 лет после вступления закона в силу.

Кроме того, принятие закона в будущем может исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали сроки начала весеннего призыва.