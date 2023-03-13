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В Новосибирске 84-летний пенсионер подарил квартиру неизвестным

Фото В Новосибирске 84-летний пенсионер подарил квартиру неизвестным
Фото В Новосибирске 84-летний пенсионер подарил квартиру неизвестным

Pixabay.com

В Новосибирске престарелого мужчину оставил без жилья сын его сожительницы.

В Новосибирске 84-летний мужчина лишился своего жилья в левобережной части города, потому что подарил его некоему мужчине, который представился сыном его бывшей сожительницы. Каким образом и с какой целью он это сделал, сам пенсионер объяснить не может, ссылаясь на «какой-то шум в голове». Об этом сообщает издание «Прецедент».

Брат пострадавшего пенсионера Сергей уверен, что родственник стал жертвой мошенников. Известно, что не так давно престарелый мужчина начал сожительствовать с женщиной, которая помогала ему по хозяйству. Однако после ее появления в доме якобы стали пропадать деньги.

Правда, судя по записям камеры видеонаблюдения, которые просмотрел брат пострадавшего, тот сам отдавал деньги сожительнице. Равно как и обращение в МФЦ для подписания дарственной было якобы его инициативой.

Сейчас оставшегося без жилья пенсионера приютил его 72-летний брат, который пытается восстановить справедливость. Однако в полиции отказались возбуждать дело по этому факту, а лишь опросили нового владельца квартиры.

Напомним, в Новосибирске передали в суд дело о мошенничестве с муниципальными квартирами.

 

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