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В Новосибирске будут судить инспектора ГИБДД за взятки при экзаменах на права

Фото В Новосибирске будут судить инспектора ГИБДД за взятки при экзаменах на права
Фото В Новосибирске будут судить инспектора ГИБДД за взятки при экзаменах на права

Фото: Pixabay.com

Инспектора ГИБДД в Новосибирске обвиняют в получении взяток при проведении экзаменов на права.

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, которого обвиняют в получении взяток при проведении экзаменов на водительские права и выдаче документов. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Сотрудник полиции получал в качестве взятки денежные средства за положительный результат в сдаче экзаменов при замене иностранных национальных водительских удостоверений на российские, а также за выставление положительных оценок при сдаче практических экзаменов по вождению для последующего получения водительских удостоверений впервые», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, судить будут также обвиняемого в даче взятки сотруднику Госавтоинспекции. На скамье подсудимых будет житель иностранного государства, который дважды дал взятку на общую сумму более 50 тысяч рублей — таким образом он хотел заменить права другой страны на российские.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, сегодня в Новосибирске начался суд над няней, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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