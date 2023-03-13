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В Новосибирске главврач Сабуров прокомментировал рейтинг худших поликлиник города

Фото В Новосибирске главврач Сабуров прокомментировал рейтинг худших поликлиник города
Фото В Новосибирске главврач Сабуров прокомментировал рейтинг худших поликлиник города

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске пользователи 2ГИС составили рейтинг худших поликлиник города.

Главный врач поликлиники № 2 в Новосибирске Игорь Сабуров прокомментировал результаты неофициального рейтинга медучреждений города в сервисе 2ГИС. По словам руководителя, жалобы пациентов во многом справедливы.

"Понятно, что люди жалуются. Невозможно 50 тысяч человек (речь о количестве жителей МЖК — прим.ред.) принимать в такой маленькой поликлинике", — объяснил главврач в беседе с Сиб.фм.

Напомним, в Новосибирске три поликлиники на левом берегу получили негативные отзывы пациентов. Лидирующую позицию в антирейтинге занял филиал поликлиники №2 (1.8 балла из 5) на улице Лазурной. Вторую строчку занимает поликлиника №18 на Троллейном жилмассиве (2.1 балла из 5), замыкает тройку поликлиника №16 на площади Маркса (2.2 балла из 5).

Посетители учреждений жаловались на огромные очереди, долгие результаты анализов, а также на невозможность дозвониться в регистратуру.

Как отметил Игорь Сабуров, филиал на улице Лазурной получил негативные отзывы из-за того, что поликлиника на МЖК попросту не справляется с большим количеством пациентов. Он подчеркнул, что вместо положенных 200, медучреждение принимает ежедневно 700 пациентов. Отсюда — большие очереди.

Однако проблема скоро останется в прошлом. Летом здесь должны открыть новую поликлинику на 1000 мест.

"Спасибо губернатору, что решил этот вопрос", — заключил Сабуров.

В поликлинике №18 отказались комментировать ситуацию с плохими отзывами, посоветовав обращаться в пресс-службу Минздрава. Дозвониться до главврача поликлиники №16 журналисту Сиб.фм не удалось — там не берут трубку.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска составили рейтинг худших поликлиник города в 2ГИС.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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