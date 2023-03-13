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Жители Новосибирска составили рейтинг худших поликлиник города в 2ГИС

Фото Жители Новосибирска составили рейтинг худших поликлиник города в 2ГИС
Фото Жители Новосибирска составили рейтинг худших поликлиник города в 2ГИС

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пользователи 2GIS назвали худшие поликлиники Новосибирска.

В Новосибирске жители назвали наихудшими поликлиники на левом берегу. Такую оценку оставляют учреждениям в онлайн-справочнике 2ГИС.

Посетители поликлиник оценивают удобство записи к врачу, скорость приёма и отношение медицинского персонала к посетителям. По этим параметрам одной из самых низко оценённых поликлиник стала Взрослая №2 на улице Лазурной, микрорайон МЖК. Её рейтинг составляет 1,8. Пользователи 2ГИС жалуются на то, что большинство действий в поликлинике отнимают чересчур много времени. Так, прикрепление к больнице может занять час, при сдаче анализов крови очередь движется медленно, и в целом приём пациентов не упорядочен.

ГБУЗ НСО «ГБК №18» (2,1 балла) в Троллейном жилмассиве возмущает пациентов невозможностью дозвониться. В Медицинском учреждении зачастую не поднимают трубку на звонки.

ГКБ № 16 на площади Маркса с рейтингом 2,2 балла имеет такую низкую оценку из-за схожих проблем: в её коридорах скапливаются большие очереди, прием идет медленно, а записаться на него сложно.

Вместе с тем у многих поликлиник города оценки, близкие к 5 баллам. Пациентов больше прочего радует скорость и удобство приёма, быстрое обслуживание в регистратуре и возможность записаться и узнать информацию по телефону.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области будут судить директора фирмы, который поставлял медицинские изделия больнице по завышенным ценам.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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