В Новосибирске грудной ребенок отравился угарным газом во время пожара

Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, pixabay.com

В Новосибирске женщина с младенцев на руках не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры.

12 марта около 14 часов, предположительно из-за неправильной эксплуатации электроприборов, вспыхнул пожар в одном из многоквартирных домов по улице Титова в Новосибирске. До прибытия пожарного расчета место задымления успели покинуть 30 жильцов дома. Однако одна женщина с грудным младенцем на руках все еще оставалась на пятом этаже. Она выбралась на балкон и ждала помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

По словам начальника караула пожарной части №6 Вячеслава Путина, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарного расчета сразу бросились на помощь матери и малышу. К этому времени на верхнем этаже дома уже было сильное задымление. Несколько человек начали устанавливать автолестницу к балкону, на котором находилась женщина, но пожарным — газодымозащитникам удалось проникнуть в квартиру через подъезд. Они надели на ребенка и его мать защитные противогазы, укутали в теплые вещи и передали обоих бригаде «скорой помощи».

Известно, что малыша доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. Пожар удалось ликвидировать за 9 минут. В тушении принимали участие более 30 человек и 10 единиц спецтехники.

Напомним, ранее сообщалось, что установлена предполагаемая причина пожара под Новосибирском с двумя погибшими детьми.