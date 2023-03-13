В Новосибирске грудной ребенок отравился угарным газом во время пожара

Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, pixabay.com
В Новосибирске женщина с младенцев на руках не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры.
12 марта около 14 часов, предположительно из-за неправильной эксплуатации электроприборов, вспыхнул пожар в одном из многоквартирных домов по улице Титова в Новосибирске. До прибытия пожарного расчета место задымления успели покинуть 30 жильцов дома. Однако одна женщина с грудным младенцем на руках все еще оставалась на пятом этаже. Она выбралась на балкон и ждала помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
По словам начальника караула пожарной части №6 Вячеслава Путина, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарного расчета сразу бросились на помощь матери и малышу. К этому времени на верхнем этаже дома уже было сильное задымление. Несколько человек начали устанавливать автолестницу к балкону, на котором находилась женщина, но пожарным — газодымозащитникам удалось проникнуть в квартиру через подъезд. Они надели на ребенка и его мать защитные противогазы, укутали в теплые вещи и передали обоих бригаде «скорой помощи».
Известно, что малыша доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. Пожар удалось ликвидировать за 9 минут. В тушении принимали участие более 30 человек и 10 единиц спецтехники.
Напомним, ранее сообщалось, что установлена предполагаемая причина пожара под Новосибирском с двумя погибшими детьми.
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