Названа предполагаемая причина пожара под Новосибирском с двумя погибшими детьми

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Ранее при пожаре в Новосибирской области погибли два ребёнка.
Причиной пожара в Ордынском районе, который унёс жизни 8-летней девочки и 4-летнего мальчика, могла стать детская шалость. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Напомним, восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик остались в частном доме без присмотра, и при неустановленных обстоятельствах начался пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обнаружили тела двух несовершеннолетних детей — мальчика и девочки 2015 и 2019 года рождения.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». О ходе расследования и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов доложит Бастрыкину.
Ранее знакомая вступилась за мать двоих детей, погибших на пожаре под Новосибирском.
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