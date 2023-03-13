Названа предполагаемая причина пожара под Новосибирском с двумя погибшими детьми

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Ранее при пожаре в Новосибирской области погибли два ребёнка.

Причиной пожара в Ордынском районе, который унёс жизни 8-летней девочки и 4-летнего мальчика, могла стать детская шалость. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Напомним, восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик остались в частном доме без присмотра, и при неустановленных обстоятельствах начался пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обнаружили тела двух несовершеннолетних детей — мальчика и девочки 2015 и 2019 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». О ходе расследования и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов доложит Бастрыкину.

Ранее знакомая вступилась за мать двоих детей, погибших на пожаре под Новосибирском.