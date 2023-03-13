В Новосибирске иномарка с женщиной и ребёнком перевернулась после аварии

Телеграмм-канал ГИБДД по Новосибирской области

Ребенок пострадал в ДТП в Советском районе Новосибирска.

13 марта в 12. 20. на территории Советского района женщина 1985 года рождения ехала на автомобиле Хонда HR-V по Бердскому шоссе, со стороны улицы Русская, в сторону проспекта Строителей. Напротив дома №1 по улице Строителей, по предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в снежный вал. В результате столкновения автомобиль опрокинулся. Информация об этом появилась в официальном телеграмм-канале ГИБДД по Новосибирской области.

Женщина и девочка 2013 года рождения, которая также находилась в этот момент в салоне автомобиля, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте работал наряд ДПС Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в больнице умерла мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика.