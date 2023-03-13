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В Новосибирске после вмешательства прокуратуры убрали свалку возле аэропорта

Фото В Новосибирске после вмешательства прокуратуры убрали свалку возле аэропорта
Фото В Новосибирске после вмешательства прокуратуры убрали свалку возле аэропорта

Pixabay.com

В Новосибирске свалка на приаэродромной территории привлекала птиц и создавала угрозу полетам.

В границах приаэродромной территории международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина была обнаружена несанкционированная свалка ТКО. Отбросы привлекали птиц, которые создавали угрозу для взлета и посадки авиалайнеров. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным «Российской газеты», Международная организация гражданской авиации ежегодно регистрирует порядка 5400 столкновений пассажирских самолетов с птицами. За последние 25 лет по этом причине в мире было повреждено более 160 самолетов, погибло более 200 человек. По словам экспертов, удар птицы весом 1,5-2 килограмма о самолет, летящий со скоростью около 700 км/ч, равносилен выстрелу из 50-миллиметровой пушки.

Фото В Новосибирске после вмешательства прокуратуры убрали свалку возле аэропорта 2

Попадание птицы в двигатель приводит к деформации лопаток на различных ступенях компрессора, что может привести к возгоранию.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и об отходах производства при эксплуатации объектов гражданской авиации. По результатам проверки прокурор внес главе администрации г. Оби представление об устранении нарушений закона. В итоге свалка была убрана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура проконтролирует авиакомпанию Azur Air после 10 часовой задержки рейса.


 

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