В Новосибирске правительство пообещало найти новое здание для детской киностудии

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Власти Новосибирской области заявили о помощи в поиске помещения для киностудии «Поиск».

Правительство Новосибирской области пообещало помочь в поиске нового помещения для детской киностудии «Поиск». Об этом в ходе совещания 13 марта сообщила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

«Киностудия больше не может занимать помещения в клубе «Звезда» на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где она располагалась ранее. Это связано с тем, что на территории ДК «Звезда» регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий. Чтобы не создавать трудностей в деятельности ни одной из сторон, киностудии «Поиск» нужно найти другое подходящее и удобное помещение для работы», — прокомментировала она.

Ранее руководитель «Поиска» Пёрт Анофриков заявил, что заниматься в клубе «Звезда», который находится на территории НВВКУ, больше нет возможности. Киностудия работала в помещении с 2014 года.

Напомним, в Новосибирске 19 марта откроется театр Афанасьева.