В Новосибирске преступники сожгли квартиру убитой пенсионерки

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В Новосибирском благодаря оперативности пожарных стало известно об убийстве пожилой женщины.

Трагедия разыгралась утром 12 марта в Советском районе Новосибирска, в доме №20 по ул. Терешковой. Об этом сообщает издание «Родные берега».

По предварительной информации, женщина 1937 года рождения проживала одна в квартире трехэтажного дома. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и только благодаря этому удалось установить, что пенсионерка была убита еще до возникновения пожара. Напавшие на нее, намеренно разбросали по квартире бумагу и подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

По факту убийства пожилой женщины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие и розыск преступников.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском мигрант жестоко убил 44-летюю женщину после неудачной попытки купить автомобиль.