В Новосибирске при пожарах с начала года погибли 19 человек

Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирске в текущем году произошло 219 пожаров.

С начала года в Новосибирске при пожарах погибли 19 человек. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-центре мэрии. Также 25 человек получили травмы в результате возгораний. За первые два месяца прошлого года из-за пожаров погибли 11 человек, 22 получили травмы.

Всего в текущем году в Новосибирске произошло 219 пожаров. В мэрии отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился. Из общего числа возгораний 25 случаев произошли в частном секторе.

Статистика по частному сектору остается стабильной — 25 случаев. Снизилось число возгораний в квартирах (50 — в 2023 и 54 — в 2022 году).

Напомним, Первомайский районный суд Новосибирска сегодня начал рассматривать материалы уголовного дела в отношении няни, которую обвиняют в гибели двух детей при пожаре.