В Новосибирске школьники рассказали о самоубийстве 18-летнего лицеиста

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В лицее № 136 Новосибирска отменили занятия из-за суицида одиннадцатиклассника.

В Новосибирске 18-летний ученик лицея №136 покончил с собой. Тело школьника было обнаружено у него дома в субботу, 11 марта. Предположительно, причиной самоубийства мог стать стресс из-за подготовки к ЕГЭ. Однако знакомые парня в разговоре с Сиб.фм опровергают такую версию.

"В нужный момент у него не было поддержки. Покончил с собой он точно не из-за ЕГЭ", — рассказала Сиб.фм одна из учениц лицея. Она добавила, что погибший не раз говорил о безразличии к предстоящим экзаменам.

«Насколько я слышала, учителя с ним проводили личные беседы, когда заметили в поведении что-то неладное.

Он им отвечал, что ему без разницы на экзамены. Говорил, что у него другие проблемы», — поделилась собеседница.

Она также уточнила, что после случившегося учителя ничего не говорили детям. При этом в субботу, 11 марта, занятия в старших классах отменили.

«Наверное, специально не говорят об этом, чтобы не нагнетать перед экзаменами», — подитожила она.

В лицее № 136 Новосибирска журналисту Сиб.фм отказались комментировать ситуацию.

«Ничего не комментируем, идет расследование», — сообщили в учебном заведении.

Новосибирский психолог Алёна Гаврилова в беседе с Сиб.фм рассказал, что для многих старшеклассников экзамены являются серьезным испытанием. Поэтому в период экзаменов важно дать понять школьнику, что ЕГЭ — обычное событие.

"Давление родителей и педагогов, особенно при отсутствии тепла и поддержки, может крайне негативно сказаться на состоянии ребёнка", — объясняет специалист.

Кроме этого, в случае провалов экзаменов школьника нужно поддерживать, а не упрекать его.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой.