Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске школьники рассказали о самоубийстве 18-летнего лицеиста

Фото В Новосибирске школьники рассказали о самоубийстве 18-летнего лицеиста
Фото В Новосибирске школьники рассказали о самоубийстве 18-летнего лицеиста

Фото: Юлия Ч. / 2ГИС

В лицее № 136 Новосибирска отменили занятия из-за суицида одиннадцатиклассника.

В Новосибирске 18-летний ученик лицея №136 покончил с собой. Тело школьника было обнаружено у него дома в субботу, 11 марта. Предположительно, причиной самоубийства мог стать стресс из-за подготовки к ЕГЭ. Однако знакомые парня в разговоре с Сиб.фм опровергают такую версию.

"В нужный момент у него не было поддержки. Покончил с собой он точно не из-за ЕГЭ", — рассказала Сиб.фм одна из учениц лицея. Она добавила, что погибший не раз говорил о безразличии к предстоящим экзаменам.

«Насколько я слышала, учителя с ним проводили личные беседы, когда заметили в поведении что-то неладное.

Он им отвечал, что ему без разницы на экзамены. Говорил, что у него другие проблемы», — поделилась собеседница.

Она также уточнила, что после случившегося учителя ничего не говорили детям. При этом в субботу, 11 марта, занятия в старших классах отменили.

«Наверное, специально не говорят об этом, чтобы не нагнетать перед экзаменами», — подитожила она.

В лицее № 136 Новосибирска журналисту Сиб.фм отказались комментировать ситуацию.

«Ничего не комментируем, идет расследование», — сообщили в учебном заведении.

Новосибирский психолог Алёна Гаврилова в беседе с Сиб.фм рассказал, что для многих старшеклассников экзамены являются серьезным испытанием. Поэтому в период экзаменов важно дать понять школьнику, что ЕГЭ — обычное событие.

"Давление родителей и педагогов, особенно при отсутствии тепла и поддержки, может крайне негативно сказаться на состоянии ребёнка", — объясняет специалист.

Кроме этого, в случае провалов экзаменов школьника нужно поддерживать, а не упрекать его.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14024
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12406
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12050
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
11794
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9891
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9390
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9223
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3