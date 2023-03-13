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В Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой

Фото В Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой
Фото В Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске старшеклассник совершил суицид.

В Новосибирске 18-летний старшеклассник покончил с собой. Об этом Сиб.фм сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тело молодого человека обнаружили дома 11 марта.

Известно, что погибший учился в одном из лицеев Новосибирска. В учебном заведении в разговоре с Сиб.фм подтвердили факт произошедшего, однако отказались комментировать, сославшись на тайну следствия.

О причинах самоубийства школьника не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Баганском районе 15-летний школьник перед самоубийством оставил предсмертную записку. Девятиклассник мог переживать несчастную любовь. Напомним, тело подростка нашли в ночь на 25 февраля. Девятиклассник пригласил друзей в гости на день рождения, пока родители находились на работе в ночную смену. После он выгнал всех друзей и свел счеты с жизнью.

Напомним, следователи СКР проверят семью покончившего с собой девятиклассника в Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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