В Новосибирске синоптик Кичанова дала прогноз погоды на апрель-2023

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцев в апреле ожидают резкие колебания температуры и осадки.

Температура воздуха в Новосибирске в течение апреля может колебаться от 0 до +23 градусов. Об этом разговоре с изданием «МК в Новосибирске» сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Самые высокие температуры придутся на вторую декаду апреля — ожидается от +18 до +23 градусов, утверждает синоптик. В первой декаде ещё возможна нулевая температура, к третьей показатели закрепятся на уровне +13...+18 градусов.

«Количество осадков тоже больше, чем обычно. Весь месяц прогнозируют дожди, в периоды похолоданий — с мокрым снегом», — отметила Кичанова.

Температурные будут выше нормы в среднем на 1,5 градуса, заключила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Кичанова рассказала, когда в Новосибирске закончатся холода.