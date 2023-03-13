В Новосибирске синоптик Кичанова рассказала, когда закончатся холода

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В течение марта новосибирцев всё ещё будут ожидать холода.
В Новосибирске в марте ожидается нестабильный температурный фон, рассказала изданию «МК в Новосибирске» начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
Горожан ожидают перепады температуры от -10 до +4 градусов. С 14 по 16 марта в Новосибирск придёт потепление, однако в последующие дни возможны заморозки вплоть до минусовых температур.
«Три дня будут ясные, без осадков, потом снова скачки», — говорит синоптик.
По словам специалиста, окончательно в регионе потеплеет во второй половине апреля. Уже в начале второго месяца весны температура воздуха поднимется до +12 градусов, уточнила синоптик.
Напомним, в Новосибирской области ограничат движение большегрузов с 10 апреля.
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