В Новосибирске водитель сбил 14-летнюю девочку у аквапарка

Фото: ГИБДД Новосибирска

Водитель Honda CR-V сбил девочку-подростка в Новосибирске.

В Ленинском районе 56-летний водитель Honda CR-V сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Авария произошла вечером в понедельник, 13 марта, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

По данным Госавтоинспекции, водитель ехал по улице Яринской и у дома №8 наехал на девочку-подростка, которая переходила дорогу.

«В результате ДТП пострадал пешеход- девочка 14 лет, которая с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение. На месте работает наряд ДПС Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 13 марта в больнице в Новосибирске скончалась 30-летняя женщина, попавшая в ДТП, где погибли её муж и трёхлетний сын. Её старший сын, пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы. ДТП с двумя смертями на месте произошло 9 марта на трассе К-17Р «‎Новосибирск — Кочки — Павлодар»‎. Honda Civic, где ехала семья их четырёх человек, потеряла управление и врезалась во встречный автобус и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Следователи и ГИБДД устанавливают причины аварии. По словам родственников погибших, вину хотят переложить на водителя Honda Civic, погибшего отца семейства.