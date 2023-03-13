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В Новосибирске впервые за 20 лет проходит чемпионат России по сноуборду

Фото В Новосибирске впервые за 20 лет проходит чемпионат России по сноуборду
Фото В Новосибирске впервые за 20 лет проходит чемпионат России по сноуборду

Фото: sport.nso.ru/

Больше 50 сноубордистов участвуют в чемпионате России в дисциплине «биг-эйр», который проходит в Новосибирске.

В Новосибирске спустя 20-летнего перерыва проходит чемпионат России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр». Состязания начались в сноуборд-парке фристайл-центре «Горский», сегодня, 13 марта, прошла церемония открытия чемпионата.

«В этом году у нас прошло много соревнований. Мы открывали сезон этапами Кубка России по сноуборду и фристайлу, затем принимали окружные, всероссийские турниры, сейчас приветствуем участников чемпионата страны. Мы стараемся ежегодно совершенствовать инфраструктуру нашего комплекса, чтобы спортсмены могли реализовать свой потенциал и повышать мастерство на трассах международного уровня», —сообщил заместитель министра спорта региона Олег Савонин.

Дисциплина «биг-эйр» предполагает выполнение сноубордистами трюков на большой высоте. Специально для этих соревнований в сноуборд-парке провели реконструкцию трасс — построили две эстакады, которые увеличили длину разгона. Также незадолго до чемпионата возвели снежный трамплин с повышенными показателями безопасности, который позволит выполнять сложные трюки.

В чемпионате поучаствуют около 50 сноубордистов из семи регионов России и спортсмены из Республики Беларусь. Подробнее с программой состязаний можно ознакомиться на сайте регионального минспорта.

Напомним, накануне стали известны результаты Кубка Новосибирска по бодибилдингу-2023.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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