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В Новосибирской области на 70% выросла средняя скидка при покупке квартиры

Фото В Новосибирской области на 70% выросла средняя скидка при покупке квартиры
Фото В Новосибирской области на 70% выросла средняя скидка при покупке квартиры

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области при покупке квартиры по цене 4-6 млн. рублей можно получить скидку 1,7% от стоимости.

В Новосибирске при средней стоимости жилья в 6 млн. рублей покупатель может претендовать на скидку в размере 100 тыс. рублей. Об этом пишет издание «РБК. Новосибирск» со ссылкой на сервис «Домклик».

По сравнению с прошлым годом, дисконт для квартир, продающихся по цене от 4 до 6 млн. рублей, вырос на 70%. При этом на размер скидки влияет состояние квартиры, наличие обременения, возможность использования материнского капитала, этажность, район и пр.

Продажа с солидным дисконтом особенно характерна для жилья на вторичном рынке, поскольку такие квартиры редко бывают в хорошем состоянии. Если же владелец долгое время не может продать квартиру, скидка может быть еще больше — к примеру, 10-17%.

При этом за последние четыре года, по данным статистики, цены на жилье в Новосибирске выросли в два раза. Резкий скачок цен произошел в 2020 году, тогда квартиры в Новосибирске подорожали сразу на 23% из-за льготной ипотеки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске, лже-газовщики ходили по квартирам перед взрывом в пятиэтажке.

 

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