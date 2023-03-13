В Новосибирской области Следком начнет проверку по делу об избиении 9-летнего мальчика, который кинул снежок в одноклассницу

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Житель Бердска Новосибирской области заставил свою дочь ударить 9-летнего одноклассника.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить материалы по делу о происшествии в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает ИА "Красная весна".

Информация о том, что мужчина заставил свою дочь избить мальчика, который попал в нее снежком, появилась в группе «Свидетель. Бердск». Инцидент произошел в 22 февраля в Бердске, во дворе одного из домов в микрорайоне Березовый.

Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. По их версии, их сын просто играл во дворе в снежки. Снежок случайно попал в девочку. Прибежал ее отец, схватил мальчика и велел дочери его бить. На видео видно, что девочка несколько раз ударила одноклассника.

После этого ее отец взял мальчика за руку и отвел домой, попросив вызвать родителей.

Сообщается, что отец девочки извинился перед отцом мальчика за вспыльчивость. Однако история получила продолжение. Отец мальчика посмотрел видеозапись с места происшествия и происходящее показалось ему недопустимым. После этого родители мальчика написали заявление в полицию.

Свою лепту в разбор конфликта внесла и школа. По словам отца побитого мальчика, его и родителей других школьников, которые в тот день были на горке, вызвал классный руководитель. В разговоре участвовала та самая девочка и ее папа. Якобы выяснилось, что побитый мальчик грозил ей палкой и требовал отдать 20 рублей.

Конфликт продолжается.

Следственный комитет уже запросил все материалы по этому делу. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову доложить о результатах проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 7-летний мальчик попал в травмпункт после нападения женщины.