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В Новосибирске омбудсмен Шалабаева получила 300 обращений о нарушении прав мобилизованных

Фото В Новосибирске омбудсмен Шалабаева получила 300 обращений о нарушении прав мобилизованных
Фото В Новосибирске омбудсмен Шалабаева получила 300 обращений о нарушении прав мобилизованных

Густаво Зырянов / Сиб.фм, фото носит ознакомительный характер

Новосибирский омбудсмен Нина Шалабаева находится в постоянном контакте с Минобороны РФ по вопросам возвращения домой военнопленных.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева тщательно следит за соблюдением прав мобилизованных жителей региона и их семей, а также работает над возвращением домой военнопленных. Об этом она рассказала во время пресс-конференции 13 марта, организованной ТАСС.

В марте стало известно о том, что домой из украинского плена вернулись несколько военнослужащих из Новосибирской области, участвовавших в спецоперации на Донбассе.

Шалабаева на протяжении нескольких месяцев добивалась включения их в список для обмена. И сейчас эта работа продолжается. По понятным причинам омбудсмен не разглашает местонахождения освобожденных из плена бойцов. По ее словам, все они сейчас проходят реабилитацию и медицинское обследование в различных учреждениях, в том числе за пределами региона.

Однако Нина Шалабаева отметила, что с начала СВО она получила всего 300 обращений по поводу мобилизации и регулярной призывной кампании. Как правило, сами мобилизованные о нарушении своих прав не заявляют. Это делают их родственники, знакомые, друзья. В основном, вопросы касаются неправомерного призыва на военную службу с точки зрения состояния здоровья и получения отсрочки для многодетных отцов.

Шалабаева подчеркнула, что сама посещала учебные центры для мобилизованных и лично убедилась в том, что новосибирцы обеспечены всем необходимым.

Напомним, ранее сообщалось, что омбудсмен Шалабаева рассказала о трёх вернувшихся из плена на Украине.

 

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