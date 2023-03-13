В Новосибирской области за 5 лет в 2,5 раза увеличился объём финансирования мер соцподдержки и в 2,5 раза сократилось время поиска работы

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В Новосибирской области подводят итоги социального, демографического развития за несколько лет. Несмотря на трудности из-за пандемийных и санкционных ограничений, социальная сфера продолжила развиваться.

Министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева отметила, что основная задача — это повышение качества жизни граждан. За пять лет ведомство существенно переформатировало систему, кардинально изменило подходы к оказанию услуг населению, внедрило в работу новые инструменты. Один из них — цифровизация услуг.

Сегодня в электронном виде можно получить аж 26 областных массовых социально значимых услуг. В 2018 году было сложно представить, что услуги вообще можно предоставлять в таком формате. Например, в цифровом виде с помощью портала Госуслуг можно подать заявку на компенсацию части расходов на оплату детского сада или услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, получить денежные выплаты и пособия, сертификат на областной семейный капитал, оформить документы на получение звания «Ветеран труда Новосибирской области». Работает механизм беззаявительного продления выплат, что помогает заявителям сэкономить как минимум один час на каждом из запросов.

Напомним, что ранее Губернатор Андрей Травников дал поручение министерству цифрового развития региона повысить приоритет цифровизации сферы соцзащиты: «Благодаря цифровым сервисам не человек ходит к власти и просит то, что ему положено, а власть находит этого человека — проактивно, упрощенно — и предоставляет ему с максимальной экономией времени то, что ему требуется».

Председатель Новосибирской общественной организации инвалидов «Ассоциация "Интеграция"» Ирина Фёдорова подчеркнула, что важен переход к проактивной форме поддержки: «Эффективность работы подтверждают не только положительные отзывы жителей, но и результаты независимой оценки качества оказания услуг».

Всего в регионе с 2018 года появились более 20 новых мер поддержки, из них 11 — в 2022 году, а объём их финансирования увеличился почти в 2,5 раза: с 13,7 млрд рублей до 35,3 млрд рублей.

Финансовая поддержка не должна стать основным источником дохода семьи. Ключевую роль в поддержке жителей области играют стабильность рынка труда и заработной платы, поддержка в поиске новой работы.

Средняя продолжительность поиска работы уже сократилась с 4 до 1,5 месяцев. Центры занятости трансформируются в более эффективные кадровые центры: два уже работают в Советском и Дзержинском районах Новосибирска. В этом году откроют ещё один — в Искитимском районе.

Новосибирцы смогут повысить конкурентноспособность на рынке труда: обучение, повышение квалификации доступны в рамках нацпроекта «Демография». За пять лет этой возможностью воспользовались 34 тысяч жителей региона. Почти 80% из них сохранили работу или нашли новую.

Социальный контракт — ещё одна востребованная мера поддержки. Объем финансирования этого направления вырос в 18 раз: с 52,8 млн рублей до 892,8 млн рублей, а число получателей — в пять раз: с 1836 до 9129.

«В 6 раз сократилась численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с уровнем 2020 года: с 78 до 13 тысяч. Уровень официальной безработицы снизился в 5 раз», — отметила министр.

Укрепление и развитие материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления — важное направление работы министерства. Всего за пять лет была улучшена материально-техническая база 38 организаций, только в 2022 на эти цели направлено 248 рублей. Для сравнения: в 2017 году на финансирование этой сферы средства не выделялись вообще.