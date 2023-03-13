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В третью неделю марта в Новосибирске похолодает до -11 градусов

Фото В третью неделю марта в Новосибирске похолодает до -11 градусов
Фото В третью неделю марта в Новосибирске похолодает до -11 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ожидается похолодание до -11 градусов ночью.

В третью неделю марта в Новосибирске прогнозируют ночные заморозки. По данным погодных сервисов, минимальная температура ожидается в ночь с понедельника на вторник и с субботы на воскресенье.

Аналитики Яндекс.Погоды сообщают, что самым теплым днём недели станет пятница, 17 марта. Днём температура поднимется до +3 градусов. Самая холодная погода ожидается ночью понедельника, -11 градусов.

По данным Gismeteo, самая теплая погода ожидается в среду, +5 градусов, а самая холодная ночь — с субботы на воскресенье, -8 градусов. Также синоптики предупреждают о мокром снеге в воскресенье.

Как сообщает World-weather, потепление ожидается в пятницу и субботу до +1 градуса, а самыми холодными ночами станут вторник и среда.

Наиболее точные прогнозы погоды в Новосибирской области дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, но они не предоставляют погоду на неделю, только на ближайшие 2 дня. По их данным, в ночь на вторник, 14 марта, температура по области может опуститься до -21 градуса.

Напомним, первый дождь в 2023 году прошел 24 февраля. После этого лужи на улицах Новосибирска вновь замёрзли и превратились в гололёд.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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