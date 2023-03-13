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общество

Пенсионерка из Новосибирска получила весточку от незнакомого бойца из зоны СВО

Фото Пенсионерка из Новосибирска получила весточку от незнакомого бойца из зоны СВО
Фото Пенсионерка из Новосибирска получила весточку от незнакомого бойца из зоны СВО

Скрин видео из группы "Народный фронт. Новосибирская область" ВК

Пенсионерка из Новосибирска, которая уже почти год пишет письма «Русскому солдату» в зону СВО, дождалась ответа.

История пенсионерки Валентины Ивановны появилась на странице «Народного фронта» Новосибирской области в ВК.

Еще прошлым летом женщина вместе с сестрой начала писать собственные письма «Русскому солдату» и отправлять их вместе с небольшими посылочками в зону ведения СВО, через Новосибирское отделение «Народного фронта». Она верит, что там каждому нужна забота и любовь.

На сегодняшний день тетя Валя написала уже более 40 таких писем. В посылочки она складывала нательное белье, подушечки, иконки, освященные крестики, средства гигиены и листок со своим номером телефона.

Писала по-простому, по-матерински: желала, чтобы все наши бойцы вернулись поскорее домой живыми и здоровыми. Писала, что молится за них вместе со всей Россией. Каждого из них она готова обнять сердцем и душой, потому что верит, что ее молитва и доброе слово помогут бойцам на передовой.

И, конечно, Валентина Ивановна, ждала ответа. Ждала, что кто-нибудь их них позвонит. И дождалась.

Недавно в ее квартире раздался звонок. На другом конце провода ей ответил боец российской армии по имени Саша.

Пенсионерка была очень счастлива. «Я так и защебетала: что да как», — вспоминает она.

Тетя Валя сказала ему, что вся страна, «бабушки и дедушки, матери и отцы» гордятся своими сыновьями и верят, что победа обязательно будет за нами. И ей почудилось, что Саша на другом конце провода уронил скупую мужскую слезу.

Теперь Валентина Ивановна ждет, когда закончился спецоперация и незнакомый русский солдат Саша, может быть, приедет к ней в гости. А уж она встретит гостя, как полагается: напечет, наготовит — угостит на славу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что девочка из Новосибирской области написала трогательное письмо своему отцу в зону СВО.

 

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Новосибирская область
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