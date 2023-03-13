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общество

Врач назвала боязнь голода главной причиной переедания

Фото Врач назвала боязнь голода главной причиной переедания
Фото Врач назвала боязнь голода главной причиной переедания

Freepik, authors: Prostock-Studio

Врач Ольга Чиркова назвала боязнь голода и прием пищи после 23:00 главными причинами переедания.

Причинами переедания могут быть ощущение голода, боязнь голода и частые мысли о еде. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, привычка употреблять еду будучи сытым, может привести к обжорству.

«Причинами переедания может быть прием пищи после 23:00, если он стал для вас нормой, если после еды вам часто бывает плохо, например, вы ощущаете тошноту, тяжесть и сонливость», — пояснила медик.

Как отметила Чиркова, люди начинают переедать, когда не чувствуют насыщения. И если вы беретесь за еду, когда вас одолевают негативные эмоции, это тоже нездоровый признак, уточнила она.

«Причиной могут быть и проблемы со сном, так как из-за активных пищеварительных процессов организм не может обуздать энергию или если у вас снизилась работоспособность, появилась излишняя тревожность», — добавила терапевт.

Напомним, ранее Чиркова рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

еда
врач
питание
голод
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