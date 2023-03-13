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25-летний житель Новосибирска убил женщину после свидания 8 марта

Фото 25-летний житель Новосибирска убил женщину после свидания 8 марта
Фото 25-летний житель Новосибирска убил женщину после свидания 8 марта

Фото: СКР НСО

В Новосибирске местный житель зарезал женщину, которой назначил свидание через приложение для знакомств.

В Новосибирске задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 51-летней женщины. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным следствия, мужчина познакомился с местной жительницей через приложение и назначил свидание 8 марта. Убийство произошло в квартире жертвы на Спортивной улице, уточнили в полиции.

«В ходе совместной работы сотрудников полиции со следователями следственного комитета установлено, что накануне женщина познакомилась с задержанным в Интернете и пригласила его к себе домой. В результате произошедшего конфликта мужчина нанёс ей множественные ножевые ранения, после чего, забрав телефон, банковскую карту и денежные средства, скрылся», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали. Им оказался ранее судимый за угон, кражу и разбой новосибирец без постоянного места жительства. По данным полиции, мужчина не имеет постоянного места работы и имеет частичную занятость на различных строительных объектах.

«По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство"», — рассказали в МВД.

Подозреваемого водворили в СИЗО.

Напомним, сегодня в Новосибирске начался суд над няней, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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