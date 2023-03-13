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общество

Жители Новосибирска стали на 10% чаще получать травмы из-за гололёда

Фото Жители Новосибирска стали на 10% чаще получать травмы из-за гололёда
Фото Жители Новосибирска стали на 10% чаще получать травмы из-за гололёда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области увеличилось количество травм из-за гололёда.

С начала марта увеличилось число травм, которые жители Новосибирска получают из-за гололёда. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на совещании правительства региона 13 марта.

По сравнению с последней неделей февраля число травм выросло на 10%: только с 6 по 12 марта травмпункты региона зарегистрировали 398 обращений. Основная причина образования гололёда — частые перепады температуры выше и ниже нуля: днём на улицах снег тает, образуются лужи, а ночью они замерзают.

В связи с этим губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру Анатолию Локтю проконтролировать очистку тротуаров от снега.

По статистике, подавляющее большинство травм на льду жители Новосибирска получают во дворах и придомовых участках. На общественные территории обычно приходится менее 35% травм.

МЧС предупреждает о гололёдице в Новосибирске с середины октября. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять осторожность во время снегопадов и резкого перепада температур, когда на мокром снегу образуется ледяная корка.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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