Жители Новосибирска стали на 10% чаще получать травмы из-за гололёда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области увеличилось количество травм из-за гололёда.

С начала марта увеличилось число травм, которые жители Новосибирска получают из-за гололёда. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на совещании правительства региона 13 марта.

По сравнению с последней неделей февраля число травм выросло на 10%: только с 6 по 12 марта травмпункты региона зарегистрировали 398 обращений. Основная причина образования гололёда — частые перепады температуры выше и ниже нуля: днём на улицах снег тает, образуются лужи, а ночью они замерзают.

В связи с этим губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру Анатолию Локтю проконтролировать очистку тротуаров от снега.

По статистике, подавляющее большинство травм на льду жители Новосибирска получают во дворах и придомовых участках. На общественные территории обычно приходится менее 35% травм.

МЧС предупреждает о гололёдице в Новосибирске с середины октября. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять осторожность во время снегопадов и резкого перепада температур, когда на мокром снегу образуется ледяная корка.