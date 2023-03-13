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общество

Жители Новосибирска заметили в небе необычное явление

Фото Жители Новосибирска заметили в небе необычное явление
Фото Жители Новосибирска заметили в небе необычное явление

Фото: АСТ-54

Новосибирцы обратили внимание на облака необычной формы.

Жителей Новосибирска удивили облака необычной формы. Фото в понедельник, 13 марта, опубликовали в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Жители Новосибирска заметили в небе необычное явление 2

Комментаторы в социальной сети сообщили, что такое явление обусловлено восходом солнца в облачную погоду. Другие же предполагают, что такая форма облаков может быть вызвана запуском космического корабля и оставленными им следами при отделении ступеней.

Напомним, ранее в Новосибирске местные жители заметили солнечное гало в небе. Считается, что гало возникает перед сменой погоды.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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