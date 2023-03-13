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общество

Жительница Забайкалья пыталась покончить с собой из-за сексуального насилия

Фото Жительница Забайкалья пыталась покончить с собой из-за сексуального насилия
Фото Жительница Забайкалья пыталась покончить с собой из-за сексуального насилия

Freepik, authors: AHMET YARALI

В Забайкалье мужчина надругался над несовершеннолетней девочкой, из-за чего она попыталась совершить суицид.

В Забайкальском крае житель Чернышевского района на протяжении нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетней девочкой и довел ее до попытки самоубийства, пишет ZabNews.

По данным следствия, мужчина впервые надругался над девочкой, когда ей не было 14 лет. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, виновным он себя не признал.

В итоге суд с учетом всех обстоятельств дела приговорил мужчину к 19 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Напомним, трех Забайкальцев арестовали за групповое надругательство над 25-летней девушкой.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

насилие
суд
наказание
суицид
несовершеннолетние
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