Сервис «Яндекс. Погода» опубликовал прогноз погоды на лето-2023 в Новосибирске

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«Яндекс» предсказал Новосибирску прохладное и дождливое лето, но лучше спросить об этом у кошки.

Сервис «Яндекс. Погода» представил прогноз погоды на лето-2023 в Новосибирске. Для этого роботы «ЯД» проанализировали средние температурные данные да десять лет. Выводы у них получились не очень радостные.

По мнению «Яндекса», новосибирцев ждет прохладное и дождливое лето. Даже в разгар сезона температура воздуха будет колебаться в пределах +18..+25 градусов, а вода в водоемах прогреется лишь до +14...+15 градусов.

Уже в августе жители региона почувствуют приближение осени. Столбики термометров опустятся до +17.

Дожди и недостаток солнца могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Однако способностью предчувствовать изменения погоды обладают не только люди. Одним из самых надежных домашних синоптиков по праву считается кошка.

За много веков наблюдений наши предки сформировали целый свод советов о том, как определить погоду по кошке.

- Если кошка спит на спине, раскинув лапки в стороны, это предвещает скорое потепление и ясную погоду.

- Если кошка свернулась клубком и укрыла нос хвостом или прижалась к батарее — будет холодно.

- Беспокойный кошачий сон предвещает сильный ветер.

- Если кошка не желает идти на улицу, вылизывает хвост и трет ушки — жди дождя.

Перед сильным ненастьем беспокойство кошки возрастает: она нервничает, громко мяукает и не отходит от хозяина.

Проверить правдивость народных примет может любой хозяин пушистого синоптика, просто наблюдая за его поведением. И может быть, выяснится, что «Яндекс» ошибся.

Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирске будет холодным и пасмурным.