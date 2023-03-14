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общество

В Новосибирске ЧВК «Вагнер» заключает контракты с добровольцами на 240 тыс. в месяц

Фото В Новосибирске ЧВК «Вагнер» заключает контракты с добровольцами на 240 тыс. в месяц
Фото В Новосибирске ЧВК «Вагнер» заключает контракты с добровольцами на 240 тыс. в месяц

Vk.com/chvk.vaqner

В Новосибирске в «музыканты» берут тех, кто может отжаться 40 раз и пробежать 3 км за 13 минут.

В Новосибирске открылся офис ЧВК «Вагнер», где любой желающий в возрасте от 22 до 50 лет может записаться на службу по контракту и отправиться защищать Родину в зону СВО. Об этом сообщает издание «АиФ-Новосибирск».

«Вагнеровцы» расположились в помещении Новосибирской региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» на ул. Челюскинцев, 15. Однако попасть в ЧВК не так просто. Для этого новобранцам необходимо сдать спортивные нормативы в присутствии тренера: подтянуться 12 раз, 40 раз отжаться, пробежать километр за 4,2 минуты и 3 километра — за 13 минут.

Тех, кто справится, перед отправкой в зону СВО ждут 3,5 месяца обучения и боевого слаживания на полигоне в Краснодаре. Там же добровольцы получат обмундирование и снаряжение. За время, проведенное в «учебке», им платят по 40 тыс. в месяц. Контракт на службу в зоне боевых действий заключается на срок от 4 месяцев с оплатой 240 тыс. в месяц.

С собой предлагается взять принадлежности для душа, билеты (для компенсации расходов в случае положительного решения), ксерокопию паспорта и удобные берцы, поскольку армейский сильно натирают ноги.

Понимая, что бойцы отправляются не на пикник, в ЧВК предусмотрели и выплаты за боевые ранения: 500 тыс. — за тяжелое ранение и от 1 до 2 млн. рублей — за ампутацию плюс по 60 тыс. за каждый месяц больничного месяц до полного восстановления и протезирования. В случае гибели солдата его семье компания выплатит 5 млн. рублей плюс 100 000 — на похороны.

Не берут в ряды «вагнеровцев» слабаков и иностранцев из ЕС, стран НАТО и Украины, а также насильников, людей с судимостью за наркотики, бандитизм и терроризм. Остальные варианты обсуждаются на собеседовании.

Однако тем, кто решит вступить в рядя «музыкантов», надо помнить, что ЧВК «Вагнер» не имеет отношения ни к одной из силовых структур России. «Музыканты» сражались в Сирии на стороне правительства Асада и в Донбассе с 2017 года на стороне Новороссии. Санкции против ЧВК ввели Минфин США и Евросоюз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердске с могил бойцов ЧВК «Вагнер» 23 февраля сняли флаги.

 

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