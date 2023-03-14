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69-летний житель Новосибирска убил пожилую соседку и поджёг её квартиру

Фото 69-летний житель Новосибирска убил пожилую соседку и поджёг её квартиру
Фото 69-летний житель Новосибирска убил пожилую соседку и поджёг её квартиру

Фото: СКР НСО

В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседки и поджоге её квартиры.

В Новосибирске 69-летний житель Советского района убил пожилую соседку, а затем поджёг ее квартиру. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 12 марта — при тушении пожара в одной из квартир спасатели нашли труп 86-летней женщины с признаками насильственной смерти. На следующий день следователи совместно с оперативниками полиции вычислили и задержали её соседа. Выяснилось, что 11 марта из-за «бытовых разногласий» мужчина во время визита к соседке убил её. По данным следствия, подозреваемый нанёс ей несколько ударов по телу и голова, а после задушил.

После убийства сосед вернулся домой и лёг спать, а на следующий день решил избавиться от улик и устроил в квартире женщины пожар.

«В настоящее время обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, ранее 25-летний житель Новосибирска убил женщину после свидания 8 марта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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