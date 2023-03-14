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Авиакомпания S7 Airlines в мае возобновит прямые рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска

Фото Авиакомпания S7 Airlines в мае возобновит прямые рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска
Фото Авиакомпания S7 Airlines в мае возобновит прямые рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Самолеты компании S7 Airlines с 27 мая вновь будут летать из Новосибирска в Урумчи.

Авиакомпания S7 Airlines возобновляет рейсы из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске в китайский город Урумчи. Полеты в этом направлении начнутся 27 мая. Самолет из Новосибирска в Урумчи будет летать раз в неделю. Время полета составит 2,5 часа.

Из Новосибирска самолет будет летать по субботам в 23.55 по местному времени. В Урумчи рейс прибудет в 3.20 по местному времени. Из Китай обратный рейс будет отправляться по воскресеньям в 4.20 утра по местному времени, в Новосибирске самолет приземлится в 6.05 с учетом разницы во времени. Пассажирам предложат комфортный перелет на авиалайнере Boeing 737-800 (168 кресел в экономклассе и восемь — в бизнес-классе).

В компании уверены, что такое расписание полетов обеспечит пассажирам удобные стыковки в в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, а также во всех офисах продаж.

Участники программы лояльности S7 Priority за перелет в города Китая получат от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете.

Напомним, ранее сообщалось, что авиарейс в Новосибирск задержали на три часа.

 

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Новосибирская область
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