Авиарейс в Новосибирск задержали на 3 часа

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79 пассажиров самолёта не смогли улететь в Новосибирск вовремя.

Вечером в понедельник, 16 января, авиарейс в Новосибирск из аэропорта Омска задержали на 3 часа. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Взлет должен был состояться в 19:10, вместо этого самолёт поднялся в воздух только в 22:00. Вылет ожидали 79 пассажиров, в том числе 3 ребенка.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать пассажирам при задержке рейса, а юрист сообщил, какие права имеют пассажиры, и какую сумму можно потребовать от авиакомпании за задержку взлёта без уважительной причины. Так, например, за каждый час задержки можно требовать у авиакомпании по 3% от стоимости билета на рейс.