Банки выступают против поэтапного раскрытии счетов эскроу

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Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку не поддержал изменение в проект федерального закона предусматривающие возможность перечисления эскроу-агентом застройщику денежных средств участников долевого строительства, внесенных на счет эскроу, пропорционально доле соответствующих этапов строительства от общего объема стоимости.

Это дополнение было выгодно застройщикам и могло послужить снижению себестоимости строительства, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ планировал рассмотреть этот вопрос в Госдуме, но с соблюдением мер защиты дольщиков. Но в условиях снижения наполняемости счетов эскроу инициатива Смоленской областной думы была отклонена.

В условиях падения спроса на недвижимость и стагнации цен это решение обеспечивает дольщикам 100% возврат вложенных средств, хотя возврат вложений в квадратных метрах может не соответствовать пропорциям на момент заключения ДДУ. Вариант, когда из трех участников рынка застройщика, покупателя и банка, одного назначили ещё и регулятором не всегда оптимален и справедлив, говорит Николаев.

«Например, при задержке сроков строительства или даже его отмены, дольщик и застройщик несут полные потери, а банк продает проект другому юридическому лицу. Почему покупатель продолжает платить ипотеку, при остановке строительства из-за прекращения финансирования со стороны банка, если застройщик и банк несут солидарную ответственность. Поэтапное раскрытие счетов эскроу не выход, но в условиях падения спроса закон требует доработки», — заключил эксперт.

Напомним, новосибирские застройщики стали рекордсменами по вводу жилья за год.