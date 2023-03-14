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общество

Эксперты выяснили, что избыток соли повышает риск смерти среди мужчин

Фото Эксперты выяснили, что избыток соли повышает риск смерти среди мужчин
Фото Эксперты выяснили, что избыток соли повышает риск смерти среди мужчин

Freepik, authors: Sebalos

Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России предупредили об опасности чрезмерного потребления соли.

Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России предупредили об опасности чрезмерного потребления соли. По словам специалистов, количество соли в организме напрямую влияет на продолжительность жизни. Так, избыток соли повышает риск смерти среди мужчин на 41%, пишет sovainfo.ru.

В свою очередь главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что высокое потребление соли связано с повышением артериального давления, поэтому первым шагом к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний должно являться снижение соли в рационе.

Врачи советуют для контроля количества поедания соли покупать продукты без её содержания, а также готовить самостоятельно, а не питаться в заведениях или столовых.

Напомним, в Минздраве рассказали, как вовремя обнаружить онкозаболевания.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

потребление
Минздрав
соль
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