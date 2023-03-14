Эксперты выяснили, что избыток соли повышает риск смерти среди мужчин

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Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России предупредили об опасности чрезмерного потребления соли.
Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России предупредили об опасности чрезмерного потребления соли. По словам специалистов, количество соли в организме напрямую влияет на продолжительность жизни. Так, избыток соли повышает риск смерти среди мужчин на 41%, пишет sovainfo.ru.
В свою очередь главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что высокое потребление соли связано с повышением артериального давления, поэтому первым шагом к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний должно являться снижение соли в рационе.
Врачи советуют для контроля количества поедания соли покупать продукты без её содержания, а также готовить самостоятельно, а не питаться в заведениях или столовых.
Напомним, в Минздраве рассказали, как вовремя обнаружить онкозаболевания.
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